إيمانويل ماكرون يدعو إلى عقد مجلس دفاع استثنائي اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع استثنائي صباح اليوم الخميس، من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال.

