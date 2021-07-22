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ميركل تعرب عن قلقها إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19

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محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، عن قلقها إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا

 

 يأتي ذلك بسبب السلالة المتحوّرة دلتا.

 

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في برلين: "نحن نشهد ارتفاعا متسارعا" في عدد الإصابات بفيروس و"أجد هذه السرعة مقلقة".

 

وحضت ميركل السكان على تلقي اللقاح، مضيفة: "كل عملية تلقيح... هي خطوة صغيرة نحو العودة لحياة طبيعية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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