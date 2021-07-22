شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تقرر فتح المقاهى والمراكز الرياضية للجميع غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، اليوم الخميس، قرار فتح المقاهي والمطاعم والمراكز الرياضية للجميع اعتبارا من الغد، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

يأتي ذلك وفقًا لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، حيث تم الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازياً أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك.

ويحدد المستوى الأخضر، فتح القطاعات والأنشطة التالية للمتطعمين وغير المتطعمين، المجمعات والمحال التجارية، المطاعم والمقاهي، المراكز الرياضية وصالات التربية البدنية، برك السباحة، محلات الحلاقة والصالونات ومحلات السبا، الألعاب الترفيهية، دخول المراكز الحكومية، إقامة المناسبات والمؤتمرات في المناطق الخارجية، حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في المناطق الخارجية.

ويتضمن المستوى الأخضر، إتاحة خيار الحضور بمؤسسات التعليم والتدريب، مع الإبقاء على معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات في المناطق الداخلية، ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.