انت الان تتابع خبر حقوق الانسان تحدد اسباب عزوف المواطنيين عن اخذ لقاحات كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي، اليوم الخميس، ان العراق يحتاج الوصول الى نسبة ٧٠٪ من الاشخاص الملقحين لخلق مناعة ايجابية ضد جائحة كورونا .