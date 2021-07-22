رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن لاعبه الجديد

وصل فينالدوم إلى مقر النادي الباريسي، وأجرى جلسة تصوير بقميص الفريق، معلنا عن انضمامه بتعاقد يمتد حتى صيف 2024.

وانضم اللاعب الهولندي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء التعاقد مع ناديه السابق، ليفربول الإنجليزي.



وكان بي إس جي أعلن عن صفقة فينالدوم على هامش مشاركة اللاعب مع منتخب هولندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويعد فينالدوم أول صفقة باريسية هذا الصيف تبعها التعاقد مع أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، وأخيرا حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

