القبض على عدد من تجار المخدرات في محافظتين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين في محافظة البصرة بحوزتهم 370 ثلاثمئة وسبعون غراما من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، ومبالغ مالية".واضاقت ان "مفارزها تمكنت ايضا من القبض على متهمين في محافظة واسط بحوزتهما 1820 الف وثمان مئة وعشرون حبة مخدرة متنوعة، ومادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، ومبالغ مالية".

واشارت المديرية الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات"،موضحة ان "هذه الواجبات جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن 178 المجاني الدور المهم" .

