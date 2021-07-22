انت الان تتابع خبر رئيس اللجنة الاولمبية يصل طوكيو والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-22 | 13:57
153 مشاهدة
وصل رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، اليوم الخميس، الى العاصمة اليابانية طوكيو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الاولمبية غدا الجمعة و التي تستضيفها اليابان.
و يشارك العراق بأصغر وفد أولمبي في تاريخ المشاركات العراقية في الدورات الاولمبية بوفد تكون من أربعة رياضيين .
وسترفع علم العراق في افتتاح الدورة الاولمبية الرامية فاطمة عباس الى جانب زميلها في رياضة التجذيف محمد رياض و تعد المرة الاولى التي تشهد رفع رياضيين اثنين العلم العراقي في خطوة ممتازة تحسب للجنة الاولمبية العراقية و اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية في ترسيخ المساواة والعدالة الرياضية بين الرياضيين الذكور والإناث.
وسترفع علم العراق في افتتاح الدورة الاولمبية الرامية فاطمة عباس الى جانب زميلها في رياضة التجذيف محمد رياض و تعد المرة الاولى التي تشهد رفع رياضيين اثنين العلم العراقي في خطوة ممتازة تحسب للجنة الاولمبية العراقية و اللجنة المنظمة للدورة الاولمبية في ترسيخ المساواة والعدالة الرياضية بين الرياضيين الذكور والإناث.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا