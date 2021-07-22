الصحة السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا

وأضاف وزير الصحة السعودي، أنه تم تفعيل منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة.

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.



كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

إلى ذلك، انتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.

