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نيوزيلندا تحقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية في الاولمبياد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-22 | 12:56

نيوزيلندا تحقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية في الاولمبياد

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حقق منتخب نيوزيلندا فوزا ثمينا من نظيره الكوري الجنوبي،بنتيجة 1 /صفر، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو.
ويدين منتخب نيوزيلندا بالفضل في هذا الفوز للاعب كريس وود مهاجم بيرنلي الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

وسيلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب هندوراس مع نظيره الروماني ضمن المجموعة الثانية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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