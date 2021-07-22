نيوزيلندا تحقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية في الاولمبياد

ويدين منتخب نيوزيلندا بالفضل في هذا الفوز للاعب كريس وود مهاجم بيرنلي الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

وسيلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب هندوراس مع نظيره الروماني ضمن المجموعة الثانية.

