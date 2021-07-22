انت الان تتابع خبر نيوزيلندا تحقق فوزا ثمينا على كوريا الجنوبية في الاولمبياد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-22 | 12:56
308 مشاهدة
حقق منتخب نيوزيلندا فوزا ثمينا من نظيره الكوري الجنوبي،بنتيجة 1 /صفر، اليوم الخميس، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو.
ويدين منتخب نيوزيلندا بالفضل في هذا الفوز للاعب كريس وود مهاجم بيرنلي الإنجليزي، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.
وسيلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب هندوراس مع نظيره الروماني ضمن المجموعة الثانية.
وسيلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب هندوراس مع نظيره الروماني ضمن المجموعة الثانية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا