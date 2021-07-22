عون يطلب إبلاغ الأمم المتحدة بخرق إسرائيل للسيادة اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، الحكومة، بإبلاغ الأمم المتحدة باستمرار انتهاك إسرائيل سيادة لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن الرئيس عون طلب من نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي "ضرورة إعلام الأمانة العامة للامم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل القوات الإسرائيلية".



ولفت عون إلى أن ذلك يأتي "في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل استهداف الأراضي السورية، والتي كان آخر نماذجه فجر اليوم، ما أدى إلى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي الصاروخي لسورية".

ووفق الوكالة ، تشكل "الاعتداءات" الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان من البر والبحر والجو خرقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

ونفذت طائرات حربية إسرائيلية، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، ضربات عسكرية طالت مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة مطار الضبعة العسكري والقصير بريف حمص الغربي.

كما استهدفت الضربات الإسرائيلية نقاط ومواقع عسكرية أخرى لـ"حزب الله" المدعوم من إيران بالقطاع الشرقي من الريف الحمصي.

وتمكنت الضربات من تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى في القصف الذي جرى من الأجواء اللبنانية، وفقا للمرصد.

واكتفت وسائل إعلام رسمية سورية بالتأكيد على أن الهجوم الإسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الغربي دون الحديث عن سقوط قتلى أو جرحى.

بدورها، قالت وزارة الدفاع السورية: إن "العدوان الإسرائيلي على حمص تم من شمال شرق بيروت وأسفر عن أضرار مادية فقط".