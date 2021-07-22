السيسي يصدر قرارا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.



ونشر قرار الرئيس المصري في الجريدة الرسمية، ليبدأ تفعيله اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق 24 يوليو/تموز 2021.

وتنص المادة الثانية من قرار الرئيس المصري، على أن تتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

كما تنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

يذكر أن البرلمان المصري وافق في جلسته العامة يوم 12 يوليو/تموز الحالي، على قرار الرئيس المصري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وفي 9 أبريل/نيسان 2017، أعلن السيسي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، ضمن سلسلة إجراءات عقب تفجيري كنيستي الغربية والإسكندرية شمال القاهرة، وأوقعا 45 قتيلا.

وقال الرئيس المصري حينها، في كلمة متلفزة، إن الهدف من إعلان حالة الطوارئ ضبط الأمن، متعهدا بالانتصار على قوى الإرهاب بمعاونة الشعب المصري.

ومنذ ذلك التاريخ يتم تمديد حالة الطوارىء كل 3 أشهر إضافية.