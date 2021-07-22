شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيمانويل ماكرون يدعو إلى عقد مجلس دفاع استثنائي اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع استثنائي صباح اليوم الخميس، من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال.



وأوضح أتال لإذاعة فرانس إنتر أن "الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب"، مضيفاً أن "اجتماعاً غير مقرر لمجلس الدفاع سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".