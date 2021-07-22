ميركل تعرب عن قلقها إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، عن قلقها إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا



يأتي ذلك بسبب السلالة المتحوّرة دلتا.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في برلين: "نحن نشهد ارتفاعا متسارعا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا و"أجد هذه السرعة مقلقة".

وحضت ميركل السكان على تلقي اللقاح، مضيفة: "كل عملية تلقيح... هي خطوة صغيرة نحو العودة لحياة طبيعية".