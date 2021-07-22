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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميركل تعرب عن قلقها إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، عن قلقها إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في ألمانيا
يأتي ذلك بسبب السلالة المتحوّرة دلتا.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي في برلين: "نحن نشهد ارتفاعا متسارعا" في عدد الإصابات بفيروس كورونا و"أجد هذه السرعة مقلقة".
وحضت ميركل السكان على تلقي اللقاح، مضيفة: "كل عملية تلقيح... هي خطوة صغيرة نحو العودة لحياة طبيعية".