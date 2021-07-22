باكستان.. طفلان بين 4 حالات وفاة جراء غرق قارب في شمال غرب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم عندما انقلب قارب يقل أشخاصا يحتفلون بعيد الأضحى في شمال غرب باكستان اليوم الخميس، حسبما أفاد مسؤولون.



وقال المسؤول بالإدارة المحلية محمد فياض، إن عملية الإنقاذ جارية للعثور على ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق القارب في خزان بمنطقة باجور.

وأضاف المسؤول أن هناك طفلين بين حالات الوفاة الأربعة. كما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل في الحادث.

وقال فياض إن القوات الخاصة (الكوماندوز) ورجال الإنقاذ والغواصين المتطوعين أنقذوا أكثر من 20 شخصا.

ووقع الحادث بينما كان محتفلون يستقلون عدة قوارب في الخزان في عيد الأضحى.