شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز البنية الأساسية بالمنظومة الصحية لتطبيق التأمين الشامل ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

ويأتي الاهتمام بالمنظومة الصحية على رأس تلك المستهدفات للرعاية الصحية، في إطار ما تحرص عليه الدولة المصرية بالعمل فى اتجاهين بالملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.



ونرصد المستهدف في قطاع الصحة لصالح قرى الريف المصرى بمبادرة حياة كريمة:

- تجهيز البنية الأساسية والعمرانية، لتعجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- رفع كفاءة كافة المنشآت الصحية، وإنشاء 24 مستشفى مركزية جديدة، و1374 مركزا ووحدة صحية بالمرحلة الحالية.

- توفير نقاط إسعاف جديدة، وقافلة علاجية تصل إلى 1000 قافلة.

- توفير 40 سيارة قافلة أشعة مقطعية متنقلة، مجهزة بأحدث التقنيات العالمية لأول مرة.