مع انطلاق مبادرة التمويل العقاري.. تفاصيل مصروفات فتح حساب جاري في 6 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تطلب البنوك من أي عميل جديد أو قائم فتح حساب جاري كخطوة أولى للحصول على تمويل وحدة سكنية في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة.

وأطلق البنك المركزي، رسميا، في آخر أسبوع قبل عيد الأضحى محددات المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 100 مليار جنيه على فترة سداد الأٌقساط تصل إلى 30 سنة.

وتقر البنوك مصروفات على فتح الحساب الجاري وكذلك مصروفات إدارية تخصم كل 3 شهور، وأحيانا تقر بعض البنوك مصروفات شهرية، كما بدأت البنوك في إقرار غرامة شهرية في حال انخفضت قيمة المبلغ المودع بالحساب عن الحد الأدنى الذي يتم إقراره من كل بنك.

ويعرض الخليج 365 تفاصيل مصروفات فتح الحسابات الجارية، ومصروفات إصدار بطاقات خصم مباشر (دبت)، ودورية المصروفات في 6 من أهم البنوك في مصر:

البنك الأهلي المصري:

مصروفات فتح الحساب: 50 جنيها.

مصروفات دورية كشف الحساب: 60 جنيها تخصم كل 3 شهور.

مصروفات إصدار كارت دبت: 50 جنيها.

غرامة على الحساب: يخصم 10 جنيهات شهريا في حال انخفضت قيمة الحساب عن 500 جنيه.

بنك مصر:

مصروفات فتح الحساب: 30 جنيها.

مصروفات دورية كشف الحساب: يخصم 35 جنيها كل 3 شهور.

مصروفات إصدار كارت دبت: 30 جنيها للكارت الكلاسيك.

إقرار غرامة على الحساب: يخصم 10 جنيهات شهريا في حال انخفضت قيمة الحساب عن 1500 جنيه.

البنك التجاري الدولي:

مصروفات فتح الحساب: 30 جنيها.

مصروفات دورية كشف الحساب: 60 جنيها كل 3 شهور.

مصروفات إصدار كارت دبت: 60 جنيها للكارت العادي.

غرامة على الحساب: يقر البنك غرامة 50 جنيها شهريا في حال انخفضت قيمة الحساب عن 20 ألف جنيه.

بنك القاهرة:

مصروفات فتح الحساب: 50 جنيها.

مصروفات دورية كشف الحساب: يخصم 60 جنيها من حساب العميل كل 3 شهور.

مصروفات إصدار كارت دبت: 40 جنيها.

فرض غرامة على الحساب: يخصم 10 جنيهات شهريا في حال انخفضت قيمة الحساب عن ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي:

مصروفات فتح الحساب: 40 جنيها.

مصروفات دورية كشف الحساب: 15 جنيها تخصم من حساب العميل كل 3 شهور، بالإضافة إلى 8 جنيهات تخصم شهريا.

مصروفات إصدار كارت دبت: 50 جنيها.

غرامة على الحساب: يقر 50 جنيها شهريا في حال انخفضت قيمة الحساب عن 10 آلاف جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية SAIB:

مصروفات فتح الحساب: 100 جنيه.

مصروفات دورية كشف الحساب: يخصم البنك 10 جنيهات شهريا مصاريف تشغيل الحساب و35 جنيها تخصم كل 3 شهور.

مصروفات إصدار كارت دبت: 50 جنيها.

غرامة على الحساب: يفرض غرامة 25 جنيها شهريا في حال انخفضت قيمة الحساب عن 2000 جنيه.