3 مليارات جنيه حصيلة جمارك السخنة من الضرائب والرسوم في يونيو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو ٣ مليارات و١١ مليونًا و٥٧٠ ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٢٣ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة بإجمالي ٢٠٠٣٣ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح أن هذه السلع والبضائع تشمل القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمي، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغ ٧٢١ مليونًا و٤٠٤ آلاف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و٢٩٠ مليونًا و١٦٦ ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة قامت بتصدير مشمول ١٦٦٨ بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضي معظم أصنافها من: الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية، بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار و٣٩٧ مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه.

بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة على هذه السلع نحو مليون و١٨٦ ألف جنيه، وفقا للتقرير.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، وفقا للبيان.