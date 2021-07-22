إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية بمدينة فارسكور في دمياط، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي للبناء المخالف في نطاق المركز، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأسفرت الحملة التي جرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عن إزالة حالة تعدِ، لمحاولة بناء سور خشبي على مساحة ٦٠ مترًا، وعمل تشوينات.

وقاد اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة بحضور مسؤولي الإدارة الهندسية والمتابعة بالوحدة المحلية، وجرى إزالة مخالفة مباني مقامة بدون ترخيص، في منطقة العباسي.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستمرار الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة.