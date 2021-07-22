البيئة تعلن نتائج مسح منطقة التلوث الزيتي في شاطئ المناخ ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة البيئة والموفدة لمعاينة التلوث الزيتي ببورسعيد قد أجرت صباح اليوم مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتي بشاطئ المناخ بمحافظة بورسعيد.

وبحسب بيان للوزارة، الخميس، تم إجراء المسح بداية من شاطئ مجمع المطاعم حتى شاطئ الصيد وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحري بالزيت (بتروسيف) التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظة بورسعيد.

وأسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ.

وقد أعلنت وزيرة البيئة إزالة كافة آثار التلوث المتبقية من قبل مركز مكافحة التلوث البحري بالزيت (بتروسيف) التابع للهيئة العامة للبترول، حيث إن عملية المد والجزر وزيادة الأمواج ساهمت في تشتيت التلوث.

وأوضحت قيام الوزارة بأخذ عينات منه قبل تشتته وإرسالها لفرع جهاز شئون البيئة بالسويس لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لمحافظ بورسعيد وشركة بتروسيف على مجهوداتهم المتميزة منذ بداية الحادث حتى انتهاء أعمال مكافحة آثار التلوث على الشاطئ والتخلص الآمن منه.​