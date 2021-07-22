"قتيلة المصروف".. عامل يمزق جسد زوجته بسكين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بطعنات على يد زوجها، بعد خضوعها للعلاج لمدة 5 أيام بمستشفى طنطا الجامعي.



كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فتحي، مأمور قسم ثان المحلة، باستقبال مستشفى طنطا الجامعي، "س.ص" 32 عامًا ربة منزل، مقيمة بمنطقة الجمهورية، مُصابة بجرح قطعي في الرقبة وحالتها خطيرة.

وتبين من التحريات أن زوجها "عامل" وراء ارتكاب الواقعة، وأن خلافًا نشب بينهما بسبب مصروف المنزل، فأحضر سكينًا من المطبخ، وطعنها به.