"عاهديني أن تكوني لي للأبد".. رسائل غرام الزوج تنتهي بمقتله على يد زوجته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" عددًا كبيرًا من المنشورات الخاصة بشاب قتلته زوجته بقرية طنط الجزيرة، بطوخ في محافظة القليوبية، والتي ضمت عبارات غزل وجهها المجني عليه للمتهمة، التي طعنته بسكين المطبخ، بسبب خلاف على مصروف العيد.

وكتب المجني عليه منشورًا لزوجته قال فيه: "عندما استمع لصوتك عندما أشعر بوجودك، أرى الآمال تتحقق، والعالم يكون ملكي، انتي عالمي الجميل فعاهدني يا حبيبي أن لا تكون إلا لي ولا أكون إلا لك إلى الأبد".

وعلق أحد رواد "فيسبوك" على المنشورات قائلًا: "ربنا يرحمك وينتقم منها"، فيما علق آخر : "الله يرحمك يامحمد كنا أخوات قبل ما نكون أصحاب، طول عمري سري معاك وسرك معايا عمرنا ما افترقنا من يوم ما جيت البلد، وجعت قلبي أوي، الله يرحمك ويصبر أمك، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يتم عيالك".

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بمقتل محاسب بطعنة نافذة في الصدر.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وألقي القبض على الزوجة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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