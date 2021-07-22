فرنسا تسجّل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات اليومية بكورونا

اسماعيل عبد الحي - أحصت فرنسا ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 18 ألف إصابة مقابل أقل من سبعة آلاف الأسبوع السابق، وفق ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران امس الثلاثاء مبديا قلقه.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في كلمة أمام الجمعية الوطنية “لقد حصلت للتو على حصيلة الاصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا.. بلغت أمس الاثنين 18 إلف إصابة مدى 24 ساعة فقط”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن دخول البلاد في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الحكومة ستمضي قدما بخطة جديدة لمكافحة الفيروس.

أ ف ب