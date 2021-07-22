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الصحة العالمية : كلّما اتسع "كورونا" زاد احتمال أن يكون أحد سلالاته قادرًا على تفادي اللقاحات وإعادتنا إلى البداية

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اسماعيل عبد الحي - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متحدثا في الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، إن سلالة جديدة من فيروس قد تظهر في العالم، والتي ستصبح أكثر خطورة من متغير “دلتا”. وأضاف: “كلما اتسع انتشار فيروس كورونا، ستظهر متغيرات أكثر مع احتمال أن تصبح أكثر خطورة من متغير دلتا الذي يسبب الكثير من الضرر الآن. وكلما زاد عدد المتغيرات، زاد احتمال أن يكون أحدهم قادرًا على تفادي اللقاحات وإعادتنا إلى البداية”.

 

وأشار إلى أنه يوجد الآن “أزمة غير مسبوقة” تتطلب “إجراءات غير مسبوقة” وفق ما ذكرته وكالة “سبوتنيك”.

 

وخلال خطابه، أعلن غيبريسوس أيضًا

 

عن الهدف الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة “كوفيد -19”. إنه بحلول سبتمبر 2022، سيتم تطعيم 70% من السكان في العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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