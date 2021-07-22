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الملك سلمان يشيد بالعلاقات السعودية المصرية المتميزة

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ابوظبي - سيف اليزيد -  أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالعلاقات المتميزة التي تربط   ومصر والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
جاء ذلك  في برقية تهنئة بعثها الملك سلمان  للرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.
وكذلك بعث  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  الأمير برقية تهنئة للرئيس المصري بهذه المناسبة.
وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة  للرئيس المصري، راجياً لحكومة وشعب مصر المزيد من الرقي والازدهار.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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