الملك سلمان يشيد بالعلاقات السعودية المصرية المتميزة

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالعلاقات المتميزة التي تربط السعودية ومصر والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الملك سلمان للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وكذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس المصري بهذه المناسبة.

وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس المصري، راجياً لحكومة وشعب مصر المزيد من الرقي والازدهار.