قتيل وفقدان اثنين آخرين في فيضانات كولورادو الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

قتلت امرأة وفقد شخصان آخران في أعقاب الفيضانات والانهيارات الطينية المدمرة في ولاية كولورادو، بحسب السلطات الأمريكية.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن وقوع فيضانات في وادي “بودري كانيون” بمقاطعة لاريمير شمالي دنفر، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الحطام المتدفق من الوادي دمر ما لا يقل عن خمسة مبان وألحق أضرارا بالطرقات.

كما أصدرت السلطات أمرا بإجلاء السكان، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة بحثا عن المفقودين.

وأعلنت السلطات أن الخطر الناتج عن الفياضات لم ينته، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأسبوع الحالي، داعية السكان إلى البقاء في حالة تأهب تحسبا من حدوث حاجة للقيام بعمليات إخلاء إضافية، بحسب “abc news”.