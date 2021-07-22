انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تسجل اعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ تفشي الوباء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل ، 24471 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و796 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ بداية تفشي الوباء.
وأعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، و9.9% منها لم تكن حاملة لأعراض المرض.
وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في موسكو (4287)، تليها مدينة بطرسبورغ (1943)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (1835).
وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و54711 إصابة، وتعافى 5 ملايين و427457 شخصا، بينهم 22660 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 151501 وفاة حتى الآن.
وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في موسكو (4287)، تليها مدينة بطرسبورغ (1943)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (1835).
وارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و54711 إصابة، وتعافى 5 ملايين و427457 شخصا، بينهم 22660 خلال اليوم الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 151501 وفاة حتى الآن.