شكرا لقرائتكم الصين تنتقد مقترح منظمة الصحة عن كورونا: غطرسة وعدم احترام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد وفاق دام منذ بدء الجائحة، انتقدت الصين، اليوم الخميس، اقتراح منظمة الصحة العالمية لمراجعة مختبراتها كجزء من التحقيق الموسع في أصول جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن ذلك يظهر "عدم احترام" و"غطرسة تجاه العلم".

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وأوضح نائب وزير الصحة الصيني تسنغ ييشين في مؤتمر صحافي أنه "مندهش للغاية" من الاقتراح، الذي قال إنه يظهر "عدم احترام للمنطق والغطرسة تجاه العلم".

من جانبه، قال يوان تشيمينغ، مدير المختبر الوطني للسلامة الحيوية في معهد ووهان لعلم الفيروسات، إنه "لم تحدث قط أن تسببت أي حوادث بتسرب الأمراض أو إصابة الموظفين" منذ افتتاح المختبر في عام 2018.

تحقيق دولي

وكانت المنظمة أعلنت الجمعة الماضي أن المرحلة الثانية من التحقيق الدولي يجب أن تشمل عمليات تدقيق للمختبرات الصينية.

كما تضمن الاقتراح الذي حدده رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "عمليات تدقيق للمختبرات والمؤسسات البحثية ذات الصلة العاملة في مجال الحالات البشرية الأولية، التي تم تحديدها في ديسمبر 2019"، في إشارة إلى مدينة ووهان الصينية.

رجال أمن خارج مركز ووهان

بكين ترفض نظرية التسرب

وقد أصرت بكين مراراً وتكراراً على أن نظرية تسرب الفيروس "غير مرجحة إطلاقاً"، مستشهدة بالاستنتاج الذي توصلت إليه بعثة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين إلى ووهان في يناير الماضي.

ويأتي اقتراح المنظمة وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق في معهد ووهان لعلم الفيروسات، وقبل زيارة مقررة في نهاية الأسبوع إلى الصين يقوم بها نائب وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.

يشار إلى أن العديد من النظريات انتشرت حول أصل فيروس كورونا، فمن جهة هناك نظريات تحدثت عن تسربه من معهد ووهان للأبحاث عن طريق الخطأ، ومن جهة أخرى طرحت بعض النظريات التي تقول إنه انتقل من الخفافيش إلى البشر وتحديداً من مدينة ووهان في الصين.