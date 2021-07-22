الارشيف / اخبار العالم

النيابة العامة في مدغشقر تعلن نجاة رئيس البلاد أندريه راجولينا من محاولة اغتيال

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة في مدغشقر تعلن نجاة رئيس البلاد أندريه راجولينا من محاولة اغتيال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.

 

وقال مكتب المدعي العام في مدغشقر، إن السلطات أحبطت محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وأوقفت العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".

 

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا