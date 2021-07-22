النيابة العامة في مدغشقر تعلن نجاة رئيس البلاد أندريه راجولينا من محاولة اغتيال

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، صباح الخميس، نجاة رئيس البلاد، أندريه راجولينا، من محاولة اغتيال.



وقال مكتب المدعي العام في مدغشقر، إن السلطات أحبطت محاولة اغتيال للرئيس أندريه راجولينا وأوقفت العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس".