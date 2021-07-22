شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 12 إصابة محلية جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 11 حالة من الحالات المحلية الجديدة في مقاطعة جيانجسو شرقي البلاد وحالة واحدة في مقاطعة يونان في جنوب غرب البلاد.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل 38 حالة وافدة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 92414 حالة، بينهم 638 حالة يتلقون العلاج.