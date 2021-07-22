شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر .. القبض على مواطنين وأجانب بتهمة محاولة اغتيال الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات القضائية في مدغشقر أنه تم القبض على عدد من الأجانب والمواطنين للاشتباه في تخطيطهم لقتل الرئيس.

وكانت السلطات أكدت نجاة رئيس مدغشقر أندريه راجولينا من محاولة إغتيال.، وتم توقيف العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين" ٠

وبحسب موقع روسيا اليوم، كان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، يوم الثلاثاء الماضي "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.