انت الان تتابع خبر وزيرة تطالب بدفع المال مقابل التقاط سيلفي معها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يبدو الخبر غريبا لمن يراه للوهلة الأولى، ولكن الوزيرة الهندية قالت يوم السبت، إنها "ستبدأ في فرض رسوم قدرها 100 روبية على كل صورة شخصية معها "سيلفي".

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، أكدت أوشا ثاكور أن الأموال ستذهب إلى صندوق رعاية تابع لرئيس الوزراء مودي والذي تنتمي هي أيضا لحزبه.



وقالت وزيرة السياحة والثقافة في ولاية ماديا الهندية، "نعلم جميعا أن التقاط صورة سلفي يستغرق الكثير من الوقت. في بعض الأحيان، نتأخر عن العمل لعدة ساعات بسبب هذا".

وأضافت، "لذا، فإن فكرة جمع الرسوم لالتقاط صورة شخصية قد تم طرحها من وجهة نظر تنظيمية، من يريد سيلفي سيضطر إلى دفع 100 روبية".

الوزيرة ثاكور، التي غالبا ما تثير تصريحاتها الجدل، ظهرت مؤخرا في الأخبار لعدم ارتدائها كمامة في الأماكن العامة وعلقت على هذا قائلة، إنها "لا تحتاج إلى كمامة لأنها تؤدي الصلاة بشكل يومي".

