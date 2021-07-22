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ملفا كورونا والحوار الاستراتيجي في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - ##وزير الخارجية يؤكد ان جولة الحوار الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الاخيرة ... ويشير الى العودة الى اتفاق 2008 بشأن انسحاب القوات الامريكية
## رئيس الجمهورية برهم صالح على قائمة اهداف برنامج التجسس الإسرائيلي ضمن رؤساء وشخصيات سياسية اخرى،، ودول خليجية تحت طائلة الاتهام

## الصحة قلقة من زيادة الاصابات والوفيات وتصف الموجة الثالثة بالشرسة..وهيأة الاعلام والاتصالات تدعو وسائل الاعلام لبث حملات توعية بشأن لقاح فايروس كورونا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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