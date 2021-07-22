بغداد.. الاطاحة بمبتز ومطلوبين بقضايا جنائية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني، وعدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مفارز مكتب مكافحة إجرام الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر"،موضحة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات".



واضافت انه "تم تنفيذ أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة، والتزوير، وسرقة الدراجات النارية ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، والكرامة، والحبيبية، والمدائن، والمحمودية، والتاجي، والغزالية، والحرية، والدورة، والبياع"، مشيرة الى انه "تم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".