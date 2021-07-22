نجاة رئيس دولة من محاولة اغتيال

وقالت النيابة في بيان، انه تم توقيف العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، يوم الثلاثاء الماضي "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية

