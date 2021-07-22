شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب كورونا.. المملكة السعودية تمنع السفر إلى اندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه انطلاقًا من حرص المملكة على سلامة المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر منع سفر المواطنين السعوديين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

