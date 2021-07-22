شكرا لقرائتكم خبر عن "العلاج جواك".. تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة، الأسبوع الماضى، المشروع القومى لتصنيع البلازما بشعار "العلاج جواك"، وقالت الوزارة إنه تم تخصيص 10 مراكز لتجميع البلازما، لتصل إلى 20 مركزا بنهاية العام، مؤكدة أن مستشفيات ووحدات حياة كريمة سيتم توفير مراكز لجمع البلازما بها تمهيدا لتصنيعها محليا، مضيفة أن مشروع تصنيع البلازما من المشروعات القومية.

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2021/2022، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لمجلس النواب بأنه يتم العمل الانتهاء من إنشاء 20 مركز لتجميع البلازما لحلول 2023، وذلك فى إطار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.

ونرصد تفاصيل تلك الخطة المستهدفة :

- إنشاء 20 مركز لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي، خلال 3 سنوات .

- شهد العام الجاري إنشاء 6 مراكز في 5 محافظات منها العجورة، والاسكندرية والمنيا.

- إنشاء 6 آخرين خلال 2022 باعتمادات قدرها 650 مليون جنية.

- تشمل الخطة محافظات"المنوفية، دمياط، الاسماعلية، سوهاج، البحيرة، الدقهلية".

- إنشاء 8 مراكز في 8 محافظات بحلول 2023.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر مؤخرا، قانون تنظيم عمليات الدم والصادر برقم 8لسنة 2021، والذى من بين اختصاصاته وضع قاعدة تشريعية واضحة خاصة بتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، وطرق جمع وتخزين الدم ومركباته بين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع".