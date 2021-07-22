شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العام للاستعلامات: 3 مراحل لتنفيذ حياة كريمة بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول تقرير للهيئة العامة للاستعلامات مراحل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث أشار إلى أن المبادرة تنقسم لـ3 مراحل، حيث تشهد المرحلة الأولى تعبئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والرائدات الاجتماعيات فى القرى المستهدفة لتنفيذ حملات الزيارات المنزلية واللقاءات الجماعية وحشد للفئات المستهدفة للاستفادة من القوافل التوعوية، بالإضافة إلى أهمية تعريف المجتمع بأماكن التقدم للحصول على الخدمة والتنبيه على المستندات المطلوبة وعلى رأسها الأوراق الثبوتية، مع التأكيد على إمكانية مساعدة المواطنين لاستكمال أية مستندات أساسية مطلوبة للإحالة للخدمة المطلوبة.

أما المرحلة الثانية، فستشهد تنفيذ القوافل التوعوية لمدة 10 أيام في كل محافظة بواقع يومين في كل قرية أو مركز مستهدف، وجمع بيانات مُدقُّقُة عن الفئات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها القوافل التوعوية.

بينما تشهد المرحلة الثالثة تحليل البيانات التي تم جمعها خلال مرحلة التنفيذ من قبل مؤسسات المجتمع المدني والرائدات الاجتماعيات، حيث ستتجاوز مشروعات المبادرة 700 مليار جنيه.