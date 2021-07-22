بالفيديو.. الانتهاء من إزالة البقعة السوداء على شاطئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365" على "فيسبوك" فيديو اليوم الخميس، من على شواطئ محافظة بورسعيد، لرصد الانتهاء من إزالة آثار بقعة الزيت التي ظهرت بالأمس في مياه البحر.

ويقضي مواطنون أوقاتهم على شواطئ بورسعيد بصورة طبيعية بين الاستحمام، والجلوس على الشاطئ للاستمتاع بالنسيم، وممارسة الألعاب الشاطئية المختلفة، في ظل أجواء من المرح والفرح في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الانتهاء من إزالة آثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت على الشاطئ بالأمس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة لعودة الشاطئ إلى صورته الطبيعية.

ووجه الشكر للأجهزة التي ساهمت في التعامل السريع مع الحدث، والدفع بأحدث معدات مكافحة التلوث والسيطرة تماما على آثار بقعة الزيت.