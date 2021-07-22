معركة بالأسلحة النارية وإصابة 15 شخصًا برش خرطوش في مشاجرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

شهدت قرية مزاتة شرق، بمنطقة دار السلام في محافظة سوهاج، مساء أمس الأربعاء، مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وحولت احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك إلى ساحة قتال، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا بينهم 5 أطفال برش خرطوش وكسور وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغًا بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابين بدارالسلام.

انتقل إلى مكان البلاغ قيادات فرقة قطاع شرق سوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن والأمن المركزي، ومأمور وضباط مركز شرطة دار السلام.

وتبين من التحريات وقوع المشاجرة بين طرف أول كلً من: "عمر. ج" 36 عامًا مصابًا بكسر بالساق الأيمن، "محمد. ع"42 عامًا مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، "زياد. ا" 14 عامًا، "البدري. أ" 48 عامًا، "محمد. ا" 14 عامًا، "رشوان. ج" 25 عامًا، مصابين برش خرطوش وكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثان كلً من "رمضان. أ" 18 عامًا، "البدري. ا" 15 عامًا، "سامح. ف" 17 عامًا، "علي. ح" 15 عامًا، "رجب. أ" 22 عامًا، "موسى. خ" 26 عامًا، "محمد. ا" 16 عامًا، "كيلاني. ع" 35 عامًا، "محمود. ف" 21 عامًا، مصابين برش خرطوش وكسور وجروح متفرقة بالجسد، وجرى تحويلهم لمستشفى سوهاج العام.

كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط السلاح المستخدم.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.