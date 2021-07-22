أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في ثالث أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو المانجو الزبدية جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 11 و17 جنيها.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.4 و2.4 جنيه.

البطاطس بين جنيهين و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 11 و17 جنيها، بزيادة جنيه.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 15 جنيها و22 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.