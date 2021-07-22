تصادم طائرتين في مطار دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تصادمت طائرتا ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة "فلاي دبي" وشركة "طيران الخليج" البحرينية على ممر بمطار دبي الدولي في وقت مبكر من صباح الخميس. وأبلغت السلطات عن عدم وقوع إصابات.

قالت "فلاي دبي" إن إحدى طائراتها من طراز بوينج 737-800 المتجهة إلى قيرغيزستان، اكتُشف تأثرها "بحادث بسيط"، واضطرت للعودة إلى موقف الطائرات، مضيفة أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد 6 ساعات.

وأضافت: "ستعمل فلاي دبي مع السلطات للتحقيق في الحادث"، مشيرة إلى أن الاصطدام أضر بطرف أحد جناحي الطائرة.

كما أكد طيران الخليج، الناقل الوطني في البحرين، تعرض إحدى طائراته لحادث أرضي في مطار دبي، حسبما أعلنت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وقالت الوكالة البحرينية في بيانها إن الحادث وقع "إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية"، دون أن تحدد الطائرة المعنية.

وأفادت طيران الخليج، بحسب البيان، أنها تعمل حاليًا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية".

وتنقل "طيران الخليج" الركاب من مطار دبي الدولي إلى مركزها في مطار البحرين الدولي بالمنامة.

وقال مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالسفر الدولي قبل جائحة فيروس كورونا، إن التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين، مؤكدًا أن العمليات لم تتأثر بالإغلاق.