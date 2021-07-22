ماكرون يدعو إلى اجتماع استثنائي لبحث تجسس إسرائيلي محتمل على هاتفه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 11:09 صباحًا

بعد نشر تقارير عن استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” في فرنسا هذا الأسبوع، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد مجلس دفاع “استثنائي” صباح الخميس من أجل مناقشة البرنامج الذي ضج العالم.

وقال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال، إن ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب”، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع “سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني”.

هذا وأعلن مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس، يوم أمس الأربعاء أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج، وذلك بعد أن كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن سلطات المغرب استخدمت “بيغاسوس” للتجسس على ماكرون.

وقالت الصحيفة إن “أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها ماكرون بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، ظهرت في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس”.