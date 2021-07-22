تصادم بين طائرتين في مطار دبي.. ولا إصابات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 54 دقيقة

وقع حادث اصطدام بين طائرتي ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة فلاي دبي وشركة طيران الخليج البحرينية على ممر بمطار دبي الدولي في وقت مبكر من صباح يوم الخميس. وأبلغت السلطات عن عدم وقوع إصابات في الحادث.

من جانبها، أكدت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأفادت طيران الخليج، أنها تعمل حالياً على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.

وأكدت الشركة عبر “تويتر” أنه تم إخلاء جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكباً وأفراد طاقم الطائرة السبعة بسلام وتم نقلهم إلى مبنى المطار. نعمل حالياً مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث.