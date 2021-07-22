الفيضانات تجتاح مقاطعات صينية والجيش يفجّر السدود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لا تزال الفيضانات تجتاح الصين إذ غرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين إلى 33 قتيلاً و8 مفقودين، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الخميس.

في حين غرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، تقدر كلفة الأضرار بنحو 1,22 مليار يوان (١٨٩ مليون دولار)، حسب المصدر نفسه.

وفجّر الجيش الصيني سداً مما يهدد واحدة من أكثر مقاطعات البلاد اكتظاظا بالسكان. وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن عملية السد نفذت في وقت متأخر، الثلاثاء، بالقرب من مدينة لويانغ، حيث اجتاحت الفيضانات الشديدة مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، وحاصرت السكان في محطات مترو الأنفاق.

وقال الجيش الصيني، الأربعاء، إن عمليات تفجير نفذت في السد وأن القوات “فتحت بنجاح فتحة جديدة لتحويل الفيضانات”.

وتعطلت وسائل النقل العام في جميع أنحاء المقاطعة، حيث حولت الأمطار الشوارع إلى أنهار تتدفق بسرعة، وجرفت السيارات وارتفع منسوب المياه إلى منازل الناس.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وصف الوضع بأنه “خطير للغاية” وأمر السلطات “بإعطاء الأولوية لسلامة أرواح الناس وممتلكاتهم”.

وقالت وسائل إعلام صينية إن هطول الأمطار كان غير مسبوق خلال “الألف عام” الماضية على مقاطعة خنان التي يبلغ تعدادها السكاني 94 مليون نسمة.