بسبب الاحتجاجات.. إيران تواصل تعطيل الإنترنت في خوزستان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 22 - يوليو - 2021 10:20 صباحًا

تواصل السلطات الإيرانية بشكل متعمد تعطيل شبكة الإنترنت في محافظة خوزستان جنوب البلاد، بسبب احتجاجات جراء نقص المياه، بحسب ما قالت منظمة ”نت بلوكس“ الدولية، المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت.

وبدأت الاحتجاجات في مدينة الأحواز، عاصمة خوزستان، مساء الخميس الماضي، وامتدت بعد ذلك إلى مدن أخرى، بسبب أزمة المياه الشديدة التي تضرب المحافظة، البالغ عدد سكانها قرابة خمسة ملايين نسمة وتقطنها أغلبية عربية.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، نشرته مساء يوم أمس الأربعاء، ”تُظهر بيانات الشبكة اضطرابا إقليميا كبيرا في خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، ابتداء من 15 تموز/يوليو 2021، وسط احتجاجات واسعة النطاق ضد نقص المياه في خوزستان“، مشيرة إلى أن هذا الاضطراب في شبكة الإنترنت مستمر.

وأوضحت المنظمة أن ”الإغلاق شبه الكامل للإنترنت في محافظة خوزستان من المرجح أن يحد من قدرة الجمهور على التعبير عن السخط السياسي أو التواصل مع بعضهم البعض ومع الآخرين في الخارج“.

واعتبرت أن ”هذا النوع من الانقطاع في شبكة الإنترنت لا يمكن حله بشكل عام باستخدام برامج التحايل أو الشبكات الافتراضية الخاصة، وبالنهاية يمكن أن يحد بشدة من الوصول إلى المعلومات دون تنفيذ تعتيم كلي أو وطني للشبكة“.

وفي وقت سابق، أبلغ مستخدمو الشبكات الاجتماعية عن انقطاع الإنترنت في خوزستان مع تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني.