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12 إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو

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شكرا لقرائتكم خبر عن 12 إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبل يوم من انطلاق أولمبياد طوكيو رسميا، أبلغ المنظمون بوجود 12 حالة مصابة بفيروس لها علاقة بالأولمبياد.

وذكرت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الخميس أن رياضيين يتواجدان في القرية الأولمبية كانا من بين هؤلاء الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا. ولا يوجد من ببنهما أي ياباني.

وذكر المنظمون إن شخصين آخرين من القرية الأولمبية تضررا، ولكنهما ليسا رياضيين. ويجب على الأربعة دخول الحجر الصحي.

وجاء العدد الأخير ليرفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ الأول من تموز/يوليو إلى 87 مصابا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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