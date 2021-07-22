حصيلة فيضانات الصين 'المدمرة' ترتفع

وانخفض معدل هطول الأمطار مساء الثلاثاء في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.

ووفق آخر حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، أودت الفيضانات ب33 شخصا فيما لا يزال ثمانية في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، بحسب قناة "سي سي تي في" نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية.



وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت عن 25 قتيلا وسبعة مفقودين.

وقالت القناة إنه تم إجلاء قرابة 376 ألف شخص.

في حين غرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، تقدر كلفة الأضرار بنحو 1,22 مليار يوان (160 مليون يورو).

