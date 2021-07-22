اصطدام طائرتين إماراتية وبحرينية في مطار دبي

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن السلطات الإماراتية أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.

بدورها، أكدت طيران "الخليج"، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية.



وقالت إنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.