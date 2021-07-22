انت الان تتابع خبر اصطدام طائرتين إماراتية وبحرينية في مطار دبي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقع حادث اصطدام، اليوم الخميس، بين طائرة ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة "فلاي دبي" وشركة طيران "الخليج" على ممر بمطار دبي الدولي.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن السلطات الإماراتية أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.
بدورها، أكدت طيران "الخليج"، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية.
وقالت إنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.
بدورها، أكدت طيران "الخليج"، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية.
وقالت إنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.