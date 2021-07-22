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اصطدام طائرتين إماراتية وبحرينية في مطار دبي

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بغداد - ياسين صفوان - وقع حادث اصطدام، اليوم الخميس، بين طائرة ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة "فلاي دبي" وشركة طيران "الخليج" على ممر بمطار دبي الدولي.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن السلطات الإماراتية أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.

بدورها، أكدت طيران "الخليج"، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية.


وقالت إنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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