شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية.. إنجاز مصرى كبير بمجال العمارة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظت دور العبادة باهتمام شديد جدا من قبل الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، وتم تشييد مساجد كثيرة وترميم كنائس، إلى أن تتم تأسيس مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية والذى يعد إنجازا كبيرا بمجال "العمارة الإسلامية".

في يناير 2019 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى مسجد "الفتاح العليم" الذى يقع على الطريق الدائري الأوسطي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر المسجد درة العمارة الإسلامية الحديثة وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية، كما يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة إنجازات الدولة المصرية في مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

استغرق بناء المسجد نحو عام ونصف العام، بدأ فى يوليو عام 2017 وحتى ديسمبر عام 2018، وقد تم البناء بمشاركة العديد من شركات التشييد والسجاد والكريستال وشركات الزراعة واللاند سكيب، وبلغ عدد الفنيين والمهندسين والعمال الذين أنجزوا أكبر صرح ديني في الشرق الأوسط نحو 1500 عامل.

وأُقيم مسجد "الفتاح العليم" على مساحة تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، ويبلغ طوله نحو 500 متر، وعرضه 500 متر، و يتكون المسجد من بدروم على مساحة 6320 م، ودور أرضي يضم صحن المسجد على مساحة 6325 م، ويسع 6300 مصل.

ويحتوى المسجد على قبة رئيسية بارتفاع 44 مترًا وقطر نحو 33 مترًا، وتعتبر أكبر قبة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 4 قباب رئيسية أخرى على أركان المسجد بارتفاع 10 أمتار، يبلغ قطر القبة الواحدة 11.75م، ويبلغ ارتفاعها 29 مترًا، فضلًا عن 16 قبة أخرى ليصل إجمالي القباب في المسجد إلى 21 قبة.