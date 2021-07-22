إصابة 7 فلسطينيين على الأقل بجروح في انفجار لم تعرف طبيعته بعد وسط مدينة غزة

محمد الفلاح - الخميس 22 يوليه 2021

أصيب 7 فلسطينيين على الأقل بجروح، صباح الخميس، في انفجار لم تعرف طبيعته بعد وسط مدينة غزة.



وقال مصدر محلي إن انفجارًا وقع في سوق الزاوية بغزة خلف مطعم للمأكولات الشعبية، ما أدى إلى وقوع دمار كبير في المحال وتدمير جزئي لمنزل، وفقا للعين.

وأضاف أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 7 أشخاص بجروح دون معلومات أكثر عن درجة خطورة الإصابات.

ولفت المصدر إلى أن طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان وأخلت 7 جرحى على الأقل، فيما يدور الحديث عن قتيل، وسط ترجيحات بأن تكون "أنبوبة غاز" هي سبب الانفجار.

كما هرعت للمكان قوات من الشرطة التي أعلنت فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وسبق أن تسببت انفجارات ناجمة عن التعامل مع مواد متفجرة أو سوء تخزينها في وقوع ضحايا فلسطينيين، كان آخرها عندما أصيب 30 فلسطينيا في 23 يناير/كانون الثاني جراء انفجار كبير بمنزل في شمال قطاع غزة.